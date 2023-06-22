Чемпіон України зіграв за дві збірні впродовж доби: як це сталося

Оборонець донецького "Шахтаря" Гіоргі Гочолейшвілі зіграв за дві збірні Грузії – національну та молодіжну команди – протягом 24-х годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку .

22-річний футболіст у вівторок ввечері зіграв у поєдинку кваліфікації перед дорослим Євро-2024 проти збірної Шотландії в Глазго. Він вийшов на заміну в другому таймі.

Опісля Гочолейшвілі полетів на батьківщину. Там оборонець приєднався до лав грузинської молодіжки, що стартувала в Євро-2023 U-21. У першому поєдинку збірна приймала Португалію U-21 у Тбілісі. Господарі переграли піренейців (2:0), а універсальний виконавець "Шахтаря" знову з'явився на полі після перерви.

Відстань між Глазго та Тбілісі – орієнтовно 5 тисяч кілометрів. Гочолейшвілі перелетів через всю Європу після двобою з Шотландією і опинився вдома вранці дня зустрічі з молодими португальцями. Героєм другого поєдинку став вихованець київського "Динамо" Георгій Цітаішвілі, який оформив 2 асисти.

Хто такий Гіоргі Гочолейшвілі

Уродженець Кутаїсі, вихованець столичного "Сабуртало". Дебютував на професіональному рівні в Лізі Європи 2020/21.

Загалом у лавах рідної команди провів 86 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 12 результативних передач. Торік восени дебютував у складі національної команди Грузії (5 поєдинків). Взимку за 1 млн євро перейшов у "Шахтар".

У другій половині сезону 2022/23 встиг зіграти 13 матчів у лавах "гірників" (1 гол). Завоював із командою Ігора Йовічевіча чемпіонський титул УПЛ.