Програму Ukraine Facility буде переформатовано: Свириденко пояснила, навіщо

За її словами, програму переформатують вже цього року. Ukraine Facility зроблять більш гнучким та орієнтованим саме на дії уряду, а не голосування депутатів.

"Таким чином у нас не буде залежності від голосування у Верховній Раді. Уряд готовий до того, щоб цей план виконувати, всі в цьому зацікавлені. У нас є порозуміння з Європейською комісією у цьому напрямку”, - підкреслила Свириденко.