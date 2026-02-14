RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Программа Ukraine Facility будет переформатирована: Свириденко объяснила, зачем

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Кабинет министров Украины)
Автор: Антон Корж

Украина планирует переформатировать программу получения помощи от ЕС - Ukraine Facility - так, чтобы ее выполнение не зависело от голосований в Верховной Раде.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время общения с журналистами.

 

 

По ее словам, программу переформатируют уже в этом году. Ukraine Facility сделают более гибким и ориентированным именно на действия правительства, а не голосование депутатов.

"Таким образом у нас не будет зависимости от голосования в Верховной Раде. Правительство готово к тому, чтобы этот план выполнять, все в этом заинтересованы. У нас есть понимание с Европейской комиссией в этом направлении", - подчеркнула Свириденко.

 

Что такое Ukraine Facility

Ukraine Facility - это специально разработанная программа финансовой поддержки Украины от ЕС в размере 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Она направлена на обеспечение макроэкономической стабильности страны, восстановление, модернизацию страны и углубление евроинтеграции Украины.

Основным документом для получения средств является "План Украины", детализирующий перечень необходимых реформ и индикаторов. Этих индикаторов - почти 150. Выполнение каждого из них приносит Украине в среднем от 350 до 600 млн евро.

При этом поддержка предоставляется исключительно при условии выполнения согласованных реформ, а также соблюдения принципов демократии и верховенства права. То есть зависит от того, какие решения принимает парламент Украины.

Прошлый транш от ЕС был 22 декабря - тогда Украина получила 2,3 миллиарда евро помощи. Это был уже шестой транш в рамках программы предоставления средств.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаЕвросоюзПоддержка УкраиныЮлия Свириденко