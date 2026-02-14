Программа Ukraine Facility будет переформатирована: Свириденко объяснила, зачем

По ее словам, программу переформатируют уже в этом году. Ukraine Facility сделают более гибким и ориентированным именно на действия правительства, а не голосование депутатов.

"Таким образом у нас не будет зависимости от голосования в Верховной Раде. Правительство готово к тому, чтобы этот план выполнять, все в этом заинтересованы. У нас есть понимание с Европейской комиссией в этом направлении", - подчеркнула Свириденко.