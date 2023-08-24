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Програму "Доступні ліки" розширили. Що змінилось

Четвер 24 серпня 2023 20:29
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Програму "Доступні ліки" розширили. Що змінилось Фото: програму "Доступні ліки" розширили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) з 31 серпня вносить зміни в реєстрі ліків, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення "Доступні ліки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЗСУ.

Таким чином до реєстру додано тест-смужки для вимірювання рівня глюкози в крові та знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів.

Зауважимо, що тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові для індивідуального глюкометра використовують хворі зі встановленим діагнозом "цукровий діабет першого типу". Однак на час перехідного періоду тест-смужки відпускатимуть за паперовим рецептом. А вже з жовтня 2023 року - лише за електронним рецептом.

Що стосується знеболювального, то його будуть надавати для пацієнтів онкологією у ІІІ-ІV стадії, ВІЛ-інфекцією/СНІД, туберкульозом у пізній стадії, вродженими вадами розвитку, серцево-судинними, неврологічними, атрофічно-дегенеративними та інші прогресуючими захворюваннями.

До програми "Доступні ліки" додано морфін (Morphine):

  • гранули;
  • розчин;
  • таблетки.

Знеболювальні для паліативних хворих відпускатимуть одразу лише за електронним рецептом.

Оновлений реєстр включає 411 лікарських засобів, 72 - препарати інсуліну, 9 - комбінованих лікарських засобів, 23 - медичні вироби (тест-смужок).

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які ліки в Україні продаються за електронним рецептом.

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