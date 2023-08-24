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Программу "Доступное лекарство" расширили. Что изменилось

Четверг 24 августа 2023 20:29
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Программу "Доступное лекарство" расширили. Что изменилось Фото: программу "Доступные лекарства" расширили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) с 31 августа вносит изменения в реестр лекарств, подлежащих реимбурсации по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения "Доступные лекарства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЗСУ.

Таким образом, в реестр добавлены тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови и обезболивающие препараты для паллиативных пациентов.

Заметим, что тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови для индивидуального глюкометра используют больные с диагнозом "сахарный диабет первого типа". Однако на время переходного периода тест-полоски будут отпускаться по бумажному рецепту. А уже с октября 2023 года – только по электронному рецепту.

Что касается обезболивающего, то его будут предоставлять пациентам онкологией в ІІІ-ІV стадии, ВИЧ-инфекцией/СПИД, туберкулезом в поздней стадии, врожденными пороками развития, сердечно-сосудистыми, неврологическими, атрофически-дегенеративными и другими прогрессирующими заболеваниями.

К программе "Доступное лекарство" добавлен морфин (Morphine):

  • гранулы;
  • раствор;
  • таблетки.

Обезболивающие для паллиативных больных будут отпускать сразу только по электронному рецепту.

Обновленный реестр включает 411 лекарственных средств, 72 – препараты инсулина, 9 – комбинированных лекарственных средств, 23 – медицинские изделия (тест-полосок).

Напомним, ранее мы объясняли, какие лекарства в Украине продаются по электронному рецепту.

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