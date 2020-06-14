Программу пилотируемых полетов NASA впервые возглавит женщина

Кэти Людерс будет руководить программой по высадке на Луну в 2024 году двух американских астронавтов

Кэти Людерс станет первой женщиной, которая возглавит программу пилотируемых космических полетов Национального космического агентства США (NASA). За время работы в NASA она руководила запусками коммерческих и государственных грузов на орбиту и к МКС.

Об этом глава NASA Джим Брайденстайн написал в Twitter.

Он отметил, что Людерс является подходящим человеком для такой работы.

Как пишет DW, предшественник Людерс на этом посту Дуглас Ловерро ушел в отставку за несколько дней до отправки к МКС корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

Решение Ловерро стало неожиданным, при этом ни он, ни руководство NASA не выступили с какими-либо объяснениями.

После ухода Ловеррро именно Людерс взяла на себя управление запуском Crew Dragon с двумя астронавтами на борту - Робертом Бенкеном и Дугласом Херли. Она же будет заниматься подготовкой их возврашения на Землю.

Людерс также будет руководить реализацией программы по высадке на Луну в 2024 году двух американских астронавтов - первой в истории женщины и еще одного мужчины.

Напомним, SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая отправила корабль с людьми в космос. Корабль Crew Dragon отправил на Международную космическую станцию двух американских астронавтов.

Запуск корабля состоялся 30 мая с космодрома на мысе Канаверал в США.

Астронавты Боб Бенкен и Дуглас Херли смогли покинуть корабль и сойти на борт МКС через 2 часа после стыковки.

Crew Dragon вернется на Землю примерно через 2 месяца.

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Автор: Надежда Собенко