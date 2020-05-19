Программу деятельности Кабмина не поддержала половина комитетов Рады

Программу деятельности Кабинета министров не поддержала половина комитетов Верховной рады Украины. Там ожидают внесения нового проекта программы деятельности правительства.

Об этом заявил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина

По его словам, уже 12 комитетов парламента не поддержали внесенную Кабином программу.

"Мы сейчас ожидаем рассмотрение данного проекта программы в комитетах. Мы знаем, что 12 комитетов дали негативную рецензию этой программе. Я думаю и так прогнозирую, что количество комитетов прибавится. И после результатов, мы посмотрим какое реальное состояние. Однозначно, мы будем общаться с правительством относительно того, чтобы была подана другая программа", - заявил Стефанчук.

Напомним, ранее в Раду внесли постановление о необходимости доработки программы деятельности Кабмина. До этого комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал вернуть программу деятельности Кабмина на доработку с учетом замечаний и предложений, высказанных при ее обсуждении.