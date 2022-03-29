UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Программой релокации бизнеса хотят воспользоваться более 1100 предприятий, - Свириденко

Фото: Юлия Свириденко (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Министерство экономики Украины получило 1 164 заявки на релокацию бизнеса в безопасные регионы. 1 058 из них уже обработаны, 375 участников программы находятся в стадии переезда, а 98 предприятий уже перевезено на запад Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлию Свириденко в Facebook.

"Программой перемещения может воспользоваться любой бизнес находится в зоне риска из-за боевых действий. Речь идет не только о крупных производствах, но и малых предприятиях, где работают несколько десятков человек", - отметила Свириденко.

Для участия в программе релокации бизнеса необходимо заполнить заявку.

Государство, по словам Свириденко, оказывает поддержку в подборе площадей для размещения производства, перемещении и расселении персонала и подборе сотрудников в месте дислокации после переезда. А еще берет на себя логистические расходы, предоставляя транспорт.

В основном используются мощности "Укрзализныци" и "Укрпочты". Но при необходимости привлекаются субподрядчики, которые имеют возможности транспортировать грузы.

"Масштабное перемещение бизнеса на безопасные территории поможет Украине сохранить производство, рабочие места и удовлетворить спрос армии и гражданского населения на ряд товаров и услуг, которые критически необходимы для победы над врагом", - отметила Свириденко.

Читайте РБК-Украина в Google News
бизнесЭкономика Украины