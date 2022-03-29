Програмою релокації бізнесу хочуть скористатися понад 1100 підприємств, - Свириденко

"Програмою переміщення може скористатися будь-який бізнес, що перебуває в зоні ризику через бойові дії. Йдеться не лише про великі виробництва, але й малі підприємства, де працюють кілька десятків людей", - зазначила Свириденко.

Для участі у програмі релокації бізнесу необхідно заповнити заявку.

Держава, за словами Свириденко, надає підтримку в підборі площ для розміщення виробництва, переміщенні та розселенні персоналу та підборі працівників у місці дислокації після переїзду. А ще бере на себе логістичні витрати, надаючи транспорт.

Здебільшого використовуються потужності "Укрзалізниці" та "Укрпошти". Але за потреби залучаються субпідрядники, які мають можливості транспортувати вантажі.

"Масштабне переміщення бізнесу на безпечні території допоможе Україні зберегти виробництво, робочі місця та задовольнити попит армії і цивільного населення на низку товарів і послуг, що критично необхідні для перемоги над ворогом", - наголосила Свириденко.