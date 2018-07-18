Україна переходить на використання міжнародного класифікатора у закупівлях медвиробів

Як зазначається, це спростить процес закупівель та унеможливить корупцію

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) та GMDN Агенція підписали меморандум про співпрацю, згідно з якою з 2019 року українські медзаклади почнуть закуповувати медичні вироби за уніфікованим класифікатором - GMDN. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінекономрозвитку.

Як зазначають у відомстві, це спростить процес закупівель, унеможливить корупцію і в результаті лікарні зможуть купувати більше необхідних якісних матеріалів, інструментів, імплантів та медичного обладнання.



"Держава, лікарні та лікарі, виробники, та, найголовніше, українці - це матиме позитивні зміни для всіх", - заявила в.о. міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун.



Також у відомстві зазначають, що досі медзаклади могли вільно формулювати назви медичних виробів, маніпулювати технічними характеристиками і таким чином завищувати ціни і сприяти корупції у тендерах на публічну закупівлю медичних виробів.

Зазначимо, класифікатор GMDN - це база даних, що містить інформацію про всі типи медичних виробів, що використовуються для діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення стану людини у випадках хвороби або травми. Нині у системі близько 7,5 тисяч виробників з усього світу та понад мільйон медичних виробів.

Україна використовуватиме GMDN-класифікатор разом з 70 країнами Європи та США.

Нагадаємо, у 2016 році у матеріалі РБК-Україна "Хотіли як краще: МОЗ провалив міжнародні закупівлі ліків" зазначалося, що реформа державних закупівель ліків, розпочата Міністерством охорони здоров'я в 2015 році, забуксувала. Міжнародні організації, які стали посередниками при закупівлі ліків, не змогли забезпечити своєчасні поставки. У результаті, ліки Україна могла отримати в повному обсязі лише до кінця 2016 року.

В свою чергу, депутат Верховної ради від фракції "Блок Петра Порошенко", представник президента у ВР Ірина Луценко заявила, що парламент повинен звернутися в правоохоронні органи щодо розслідування справи про закупівлю ліків.

Окрім того, про ситуацію щодо закупівлі ліками міжнародними організаціями обіцяв доповісти прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.