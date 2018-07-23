У програмі "Доступні ліки" в серпні можуть збільшити перелік безоплатних препаратів

У реєстрі препаратів програми "Доступні ліки" 18 українських виробників та 28 - іноземних

У рамках урядової програми "Доступні ліки" у серпні 2018 року може бути розширено перелік безоплатних препаратів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ.)

У МОЗ додали, що протягом цього тижня виробники ліків мають можливість знизити свої цінові пропозиції на 30 препаратів та поповнити перелік ліків, що для пацієнтів надаватимуться повністю безкоштовно.

На сьогодні, 23 липня 2018 року, МОЗ затвердив попередній реєстр препаратів програми "Доступні ліки". Ці препарати пацієнти вже з серпня будуть отримувати за рецептом лікаря пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою.

На сьогодні до оновленого переліку входить 261 препарат від 46 виробників.

"Раніше у програмі брали участь 239 препаратів, тобто з серпня пацієнти зможуть отримувати на 22 препарати більше", - уточнили в Міністерстві.

Загалом в оновленому переліку препаратів 18 українських виробників та 28 - іноземних. Також у новому реєстрі ціни на окремі препарати стали нижчими на 40% та більше. В середньому ціни на препарати знизилися на 6,5%.

Нагадаємо, 18 липня 2018 року було підписано тристоронній договір, згідно з яким Україна переходить на використання міжнародного класифікатора у закупівлях медвиробів.