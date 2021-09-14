По программе "Большая стройка" в областных клинических больницах построят вертолетные площадки

"В экстренной медицине существует правило "золотого часа". Это именно тот промежуток времени, после травмы или иного неотложного состояния, когда есть наибольший шанс спасти пациента от смерти", - рассказал он.

По словам министра, в рамках нового проекту диспетчер центров экстренной медицинской помощи может инициировать вопрос об аэромедицинской эвакуации больных с неотложными состояниями.

"В рамках программы президента Украины "Большая стройка" на 2022-2023 годы в рамках улучшения материально-технической базы учреждений здравоохранения предусматриваем строительство вертолетных площадок в каждой областной клинической больнице в каждом регионе нашей страны", - отметил Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что развитие аэромедицинской эвакуации - это не только совершенствование гражданской медицинской помощи, но и один из этапов реализации Военно-медицинской доктрины.