В Краматорске стартовала стройка новой многопрофильной больницы, - Тимошенко
В Краматорске Донецкой области в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" "с нуля" началось строительство областной многопрофильной больницы III уровня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко.
"По сути, это будет целый медицинский городок. Больница в Краматорске станет своеобразным хабом, сочетающим диагностику, медицинскую помощь и науку", - пишет Тимошенко.
По данным замглавы ОП, большинство видов специализированной медицинской помощи, которые будут предоставляться в медгородке, ранее были недоступны в области или требовали значительного расширения.
В частности, речь идет о кардиохирургии, сосудистой хирургии, гематологии, проктологии, торакальной хирургии, урологии, политравме и многом другом.
Отмечается также, что на базе стационарных отделений будут размещены клинические кафедры Донецкого национального медуниверситета, а услуги больница будет оказывать жителям не только Донецкой, но и Луганской и Харьковской областей. Ожидается, что в смену консультативно-диагностическое подразделение сможет обслуживать 600 пациентов.
Замглавы ОП отмечает также, что в настоящее время Донецкая область является лидером по количеству проектов, реализуемых в ходе "Большой стройки".
У Краматорську "з нуля" стартувало будівництво сучасної обласної багатопрофільної лікарні ІІІ рівня. По суті, це буде...Posted by Kirill Timoshenko on Friday, July 30, 2021
Напомним, ранее Тимошенко сообщал, что за 500 дней действия программы "Большая стройка" в Украине уже было реализовано 575 инфраструктурных проектов, без учета строительства и ремонта дорог. Еще 959 объектов находятся в стадии реализации.