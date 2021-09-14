За програмою "Велике будівництво" в обласних клінічних лікарнях збудують гелікоптерні майданчики

"В екстреній медицині існує правило "золотої години". Це саме той проміжок часу, після травми чи іншого невідкладного стану, коли найбільший шанс врятувати пацієнта від смерті", - розповів він.

За словами міністра, у рамках нового проєкту диспетчер центрів екстреної медичної допомоги може ініціювати питання щодо аеромедичної евакуації хворих із невідкладними станами.

"У рамках програми президента України "Велике будівництво" на 2022-2023 роки в рамках покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я передбачаємо будівництво гелікоптерних майданчиків у кожній обласній клінічній лікарні в кожному регіоні нашої країни", - зазначив Ляшко.

Голова МОЗ наголосив на тому, що розвиток аеромедичної евакуації - це не тільки вдосконалення цивільної медичної допомоги, а й один із етапів реалізації Воєнно-медичної доктрини.