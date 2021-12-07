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Программа замещения грузовых вагонов нужна, но не ценой транспортного коллапса, - эксперт

Автор: Наталия Гурковская

Парк железнодорожных вагонов нужно обновлять, но необходимо это делать постепенно, чтобы не спровоцировать дефицит вагонов и коллапс на рынке перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Аналитического центра развития рыночной экономики СМD Ukraine Игоря Гужвы.

"Подвижной состав, его надо, безусловно, обновлять. Потому что это безопасность - раз. Два - обновление состава, это сохранение наших транспортных магистралей, где рельсы проложены. И когда они выходят из строя, вагон сам за собой может повредить другие вагоны, может повредить транспортную колею, эти рельсы", - объяснил Гужва.

Однако эксперт подчеркнул: замена списанных вагонов на новые должна проходить поэтапно. Ведь списание десятков тысяч их из-за возраста, как это предлагает сделать Мининфраструктуры, может спровоцировать дефицит вагонов. Поэтому, по его мнению, вагоны, находящиеся в нормальном техническом состоянии - должны эксплуатироваться дальше. А непригодные - заменяться на новые.

"Речь может идти о поэтапном снятии с эксплуатации и замещении на новые. То есть те вагоны, которые пригодны, но их нужно ремонтировать - ремонтировать. А те, которые уже полностью непригодны - списывать и вводить новые. Вот такая поэтапная эволюция должна произойти", - рассказал Гужва.

Напомним, МИУ в рамках проекта "Большая стройка на УЗ" предлагает списать грузовые вагоны и построить новые на украинских вагоностроительных заводах. Стоимость проекта - более 100 млрд грн.

Против списания вагонов выступили более 200 украинских компаний и ассоциаций: они подписали "Антимеморандум" и призвали власти не допустить списания вагонов, ведь из-за этого проекта бизнес и УЗ потеряют миллиарды, а заработают на нем лишь несколько человек-владельцев вагоностроительных заводов.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что принудительное обновление железнодорожных вагонов, инициирующее Мининфраструктуры, обогатит олигарха Игоря Коломойского и приведет к серьезным проблемам для "Укрзализныци".

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