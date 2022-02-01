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Программа визита Джонсона в Украину: встреча с Зеленским и объявление о предоставлении помощи

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Вторник 01 февраля 2022 02:31
Программа визита Джонсона в Украину: встреча с Зеленским и объявление о предоставлении помощи Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Премьер-министр Великобритании во вторник 1 февраля посетит Украину. Согласно планам, английский премьер-министр встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Премьер обсудит с президентом Украины продолжающуюся агрессию России против Украины.

Также Великобритания проанонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов на поддержку энергетической независимости.

"Великобритания объявляет о помощи Украине в размере 88 млн фунтов стерлингов для поддержки стабильности институтов управления Украины и энергетической независимости", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Украину. Перед этим - позвонит Путину.

Позже стало известно, что беседу Джонсона с Путиным отложили.

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