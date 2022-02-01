Программа визита Джонсона в Украину: встреча с Зеленским и объявление о предоставлении помощи
Премьер-министр Великобритании во вторник 1 февраля посетит Украину. Согласно планам, английский премьер-министр встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Премьер обсудит с президентом Украины продолжающуюся агрессию России против Украины.
Также Великобритания проанонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов на поддержку энергетической независимости.
"Великобритания объявляет о помощи Украине в размере 88 млн фунтов стерлингов для поддержки стабильности институтов управления Украины и энергетической независимости", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Украину. Перед этим - позвонит Путину.
Позже стало известно, что беседу Джонсона с Путиным отложили.