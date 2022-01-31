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Поговорит, как только сможет: беседу Джонсона с Путиным отложили

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Лондон, Понедельник 31 января 2022 19:46
Поговорит, как только сможет: беседу Джонсона с Путиным отложили Фото: премьер Британии Борис Джонсон (wikipedia org MoD Crown)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Телефонные переговоры премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента России Владимира Путина отложили. Глава британского правительства заявил, что позвонит российскому лидеру, как только сможет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, телефонный разговор Джонсона и Путина отметили по просьбе британского правительства. В это время премьер выступал в парламенте страны об отчете о закрытых вечеринках в его офисе и резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна.

"Я поговорю с Путиным, как только смогу", - заявил Джонсон.

Как отмечает агентство, разговор двух лидеров может состояться во вторник, 1 февраля.

Напомним, Борис Джонсон завтра, 1 февраля, посетит Украину. Перед его визитом ожидалось, что он сегодня позвонит Путину.

Отметим, ранее Джонсон заявил о готовности провести разговор с Путиным на фоне обострения вокруг Украины.

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Владимир Путин Российская Федерация Великобритания Борис Джонсон
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