ru ua
Вт, 01 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Програма візиту Джонсона в Україну: зустріч із Зеленським і оголошення про надання допомоги

Новость на русском →
Вівторок 01 лютого 2022 02:31
Програма візиту Джонсона в Україну: зустріч із Зеленським і оголошення про надання допомоги Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Прем'єр-міністр Великобританії у вівторок 1 лютого відвідає Україну. Згідно з планами, англійський прем'єр-міністр зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Прем'єр обговорить з президентом України триваючу агресію Росії проти України.

Також Великобританія проанонсувала виділення Україні 88 млн фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.

"Великобританія оголошує про допомогу Україні в розмірі 88 млн фунтів стерлінгів для підтримки стабільності інститутів управління України та енергетичної незалежності", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідає Україну. Перед цим-зателефонує Путіну.

Пізніше стало відомо, що бесіду Джонсона з Путіним відклали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія
NEWS
Данілов: виконання мінських угод загрожує руйнуванням України
Данілов: виконання мінських угод загрожує руйнуванням України
DAILY
Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади