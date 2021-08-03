Программа президента "Доступные кредиты 5-7-9%" дает результаты, - Минфин

Министерство финансов Украины опубликовало инфографику по результатам внедрения программы Президента " Доступные кредиты 5-7-9% " по состоянию на 26 июля. По данным Министерства, с момента ее старта уполномоченные банки выдали 21 160 кредитов на общую сумму 55,8 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу.

Только за неделю уполномоченные банки государственной программы выдали 438 кредитов на общую сумму 1,3 млрд гривен.

Как рассказала заместитель руководителя ОП Юлия Свириденко, программа 5-7-9 помогла малому и среднему бизнесу получить кредиты под низкие проценты.

"Эту возможность реализовали более 12,5 тысяч предприятий в сельском хозяйстве, торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в промышленности. И мы уверены, что эти компании не только сохранили, но уже и создали рабочие места для почти 20 000 новых сотрудников", - отметила Свириденко.