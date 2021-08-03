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Програма Президента "Доступні кредити 5-7-9%" дає результати, - Мінфін

Автор: Наталія Гурковська

Міністерство фінансів України опублікувало інфографіку за результатами впровадження програми Президента "Доступні кредити 5-7-9%" станом на 26 липня. За даними Міністерства, з моменту її старту уповноважені банки видали 21 160 кредитів на загальну суму 55,8 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу.

Тільки за тиждень уповноважені банки державної програми видали 438 кредитів на загальну суму 1,3 млрд гривень.

Як розповіла заступниця керівника ОП Юлія Свириденко, програма 5-7-9 допомогла малому і середньому бізнесу отримати кредити під низькі відсотки.

"Цю можливість реалізували понад 12,5 тисяч підприємств у сільському господарстві, торгівлі, готельному та ресторанному бізнесі, а також в промисловості. І ми впевнені, що ці компанії не тільки зберегли, але вже і створили робочі місця для майже 20 000 нових співробітників", - зазначила Свириденко.

Відзначимо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал 2020 року українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників.

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