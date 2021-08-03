Програма Президента "Доступні кредити 5-7-9%" дає результати, - Мінфін

Тільки за тиждень уповноважені банки державної програми видали 438 кредитів на загальну суму 1,3 млрд гривень.

Як розповіла заступниця керівника ОП Юлія Свириденко, програма 5-7-9 допомогла малому і середньому бізнесу отримати кредити під низькі відсотки.

"Цю можливість реалізували понад 12,5 тисяч підприємств у сільському господарстві, торгівлі, готельному та ресторанному бізнесі, а також в промисловості. І ми впевнені, що ці компанії не тільки зберегли, але вже і створили робочі місця для майже 20 000 нових співробітників", - зазначила Свириденко.