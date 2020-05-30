Программа экономического восстановления Украины рассчитана на три года, - Шмыгаль

На следующей неделе Кабмин внесет в Верховную раду программу экономического восстановления Украины. Программа рассчитана на три года и предусматривает 230 мероприятий.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире программы "Свобода Савика Шустера" на канале "Украина".

"Сегодня есть два документа: программа действий правительства - версия 0.1, которая сегодня версия находится в Верховной раде. Мы подготовили версию 2.0, она более структурирована и более мощная. И есть вторая программа - это программа экономического восстановления Украины", - заявил Шмыгаль

По его словам, программа разработана Кабмином во исполнение закона, принятого Радой в марте.

"Верховная рада поставила задачу правительству - разработать программу стимулирования экономики для преодоления последствий Сovid-19. Эта программа была разработана правительственными аналитиками", - добавил глава правительства.

Так, премьер презентовал ТОП-10 инициатив по стимулированию экономики Украины. В частности, среди низ есть адаптивный карантин, "регуляторная гильотина", развитие малого и среднего бизнеса, совершенствование налоговой системы и другие.

"Это топ-10 из 230 мероприятий, с соответствующими предусмотренными средствами на эти мероприятия. Сама программа рассчитана на три года. Весь мир сегодня не знает как будет развиваться мировой кризис, по оценкам - это будет от двух до трех лет. Документ прошел обсуждение и в правительстве, и на совещании экономического развития. Этот документ дорабатывается и на следующей неделе будет передан в Верховную раду", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Кабмине ожидают роста уровня безработицы в Украине в 2020 году до 9,5%.

РБК-Украина писало, что Шмыгаль анонсировал планы Кабинета министров провести реформу дерегуляции, так называемую "регуляторную гильотину", для облегчения работы малого бизнеса.