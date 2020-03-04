Программа деятельности обновленного правительства будет представлена в ближайшее время, - Шмыгаль

Программа деятельности обновленного правительства будет презентована в ближайшее время. Об этом сообщил Денис Шмыгаль в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в партии "Слуга народа" является программа, где определены основные направления и основные приоритеты обновленного правительства.

"Курс остается неизменным. Есть программа партии "Слуга народа", где определены основные направления и основные приоритеты. Программа правительства будет представлена в соответствии с законом в течение определенного срока. Там будут четко прописаны все направления, векторы и стратегии этого правительства, но они не изменятся существенно. Отдельное внимание в действиях правительства и в структуре правительства будет уделено промышленному производству. Отдельное внимание будет уделено агропромышленному развитию. Отдельное - социальным вопросам", - заявил Шмыгаль.

Напомним, по словам кандитата на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля, новое правительство должно пересмотреть бюджет, особенно в отношении пенсий. Также Кабинет министров должен урегулировать вопросы зарплат чиновников, погашения задолженностей перед шахтерами и вопросы угрозы коронавируса.

Отметим, 4 марта Денис Шмыгаль подал декларацию кандидата на должность премьера. Он задекларировал около 3,4 млн гривен зарплаты за прошлый год за период работы на Бурштынской ТЭС, ДТЭК "Востокэнерго" и главой Ивано-Франковской ОГА. Кроме того, будущий премьер хранит крупную сумму наличными.