Програма діяльності оновленого уряду буде представлена найближчим часом, - Шмигаль

Програма діяльності оновленого уряду буде презентована найближчим часом. Про це повідомив Денис Шмигаль у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у партії "Слуга народу" є програма, де визначені основні напрямки та основні пріоритети оновленого уряду.

"Курс лишається незмінним. Є програма партії "Слуга народу", де визначені основні напрямки та основні пріоритети. Програма уряду буде представлена згідно з законом протягом визначеного терміну. Там будуть чітко прописані всі напрямки, вектори та стратегії цього уряду, але вони не зміняться суттєво. Окрема увага в діях уряду і в структурі уряду буде приділена промисловому виробництву. Окрема увага буде приділена агропромисловому розвитку. Окрема - соціальним питанням", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, за словами кандидата на посаду прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, новий уряд має переглянути бюджет, особливо щодо пенсій. Також Кабінет міністрів повинен врегулювати питання зарплат чиновників, погашення заборгованостей перед шахтарями та питання загрози коронавірусу.

Відзначимо, 4 березня Денис Шмигаль подав декларацію кандидата на посаду прем'єра. Він задекларував близько 3,4 млн гривень зарплати за минулий за період роботи на Бурштинській ТЕС, ДТЕК "Східенерго" і головою Івано-Франківської ОДА. Крім того, майбутній прем'єр зберігає велику суму готівкою.