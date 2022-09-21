Програма утилізації росіян. Данілов пояснив сутність часткової мобілізації в РФ

Часткова мобілізація, яку оголосив президент РФ Володимир Путін є насамперед програмою по утилізації росіян. У громадян РФ насправді нема іншого виходу, як вмерти в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Щодо останніх заяв. План Путіна "Бермудський трикутник" - комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації - в’язниця - ПВК "Вагнер". Далі: український фронт - ліквідація - "Біла лада", - розповів він.

Як повідомлялося, під час виступу 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив старт часткової мобілізації в Росії.

Указ вже підписаний і мобілізація починається вже від 21 вересня. Диктатор планує кинути на війну в Україну 300 тисяч резервістів.

Нагадаємо, днем раніше Держдума РФ ввела до Кримінального кодексу поняття "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

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