Программа утилизации россиян. Данилов объяснил суть частичной мобилизации в РФ

Частичная мобилизация, которую объявил президент РФ Владимир Путин, является прежде всего программой по утилизации россиян. У граждан РФ действительно нет другого выхода, как умереть в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова.

"О последних заявлениях. План Путина "Бермудский треугольник" - комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации - тюрьма - ППК "Вагнер". Далее: украинский фронт - ликвидация - "Белая лада", - рассказал он.

Как сообщалось, во время выступления 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил старт частичной мобилизации в России.

Указ уже подписан, и мобилизация начинается уже с 21 сентября. Диктатор планирует бросить на войну в Украине 300 тысяч резервистов.

Напомним, что днем ранее Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

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