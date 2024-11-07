Українські біженці у Польщі можуть отримати допомогу на оренду житла: як це зробити
Для українських біженців у Польщі діє програма допомоги на оренду житла. Програма включає підтримку у пошуку житла, покриття частини витрат на агентські послуги, страхування та юридичну допомогу під час підписання договору оренди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Habibat.Pl.
"Крок Додому" - це спеціальна програма, спрямована на підтримку українців, які виїхали від війни та мають труднощі з орендою житла в Польщі.
Щоб стати учасником програми, необхідно відповідати таким критеріям:
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Перетин кордону після 24 лютого 2022 року (підтверджено документально).
- Проживання на території Польщі на момент подання заявки.
- Готовність орендувати житло щонайменше на 12 місяців.
- Наявність мінімального доходу домогосподарства (від 3 000 до 4 500 злотих, залежно від воєводства).
- Належність до групи ризику втрати житла.
Окрім того, учасники можуть отримати дофінансування на депозит і часткову компенсацію орендної плати.
Фундація також сприяє в адаптації, покриваючи витрати на мовні курси, професійне навчання або догляд за дітьми.
Програма спрямована на те, щоб надати українцям стабільність і доступ до житла в новій країні.
Нагадаємо,що Естонська рада у справах біженців оголосила про старт "зимової" допомоги для українців.
Крім того,українські сім'ї, що проживають в орендованому житлі, або особи, що мають статус ВПО, можуть розраховувати на виплату субсидій для оплати комунальних послуг.