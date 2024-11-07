Українські біженці у Польщі можуть отримати допомогу на оренду житла: як це зробити

Для українських біженців у Польщі діє програма допомоги на оренду житла. Програма включає підтримку у пошуку житла, покриття частини витрат на агентські послуги, страхування та юридичну допомогу під час підписання договору оренди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Habibat.Pl.

"Крок Додому" - це спеціальна програма, спрямована на підтримку українців, які виїхали від війни та мають труднощі з орендою житла в Польщі.

Щоб стати учасником програми, необхідно відповідати таким критеріям:

Перетин кордону після 24 лютого 2022 року (підтверджено документально).

Проживання на території Польщі на момент подання заявки.

Готовність орендувати житло щонайменше на 12 місяців.

Наявність мінімального доходу домогосподарства (від 3 000 до 4 500 злотих, залежно від воєводства).

Належність до групи ризику втрати житла.

Окрім того, учасники можуть отримати дофінансування на депозит і часткову компенсацію орендної плати.

Фундація також сприяє в адаптації, покриваючи витрати на мовні курси, професійне навчання або догляд за дітьми.

Програма спрямована на те, щоб надати українцям стабільність і доступ до житла в новій країні.