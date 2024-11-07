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Украинские беженцы в Польше могут получить помощь на аренду жилья: как это сделать

Польша, Четверг 07 ноября 2024 11:59
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Украинские беженцы в Польше могут получить помощь на аренду жилья: как это сделать Фото: аренда жилья в Польше для украинцев (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Для украинских беженцев в Польше действует программа помощи на аренду жилья. Программа включает поддержку в поиске жилья, покрытие части расходов на агентские услуги, страхование и юридическую помощь при подписании договора аренды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Habibat.Pl.

"Крок Додому" - это специальная программа, направленная на поддержку украинцев, которые уехали от войны и испытывают трудности с арендой жилья в Польше.

Чтобы стать участником программы, необходимо соответствовать следующим критериям:

  • Пересечение границы после 24 февраля 2022 года (подтверждено документально).
  • Проживание на территории Польши на момент подачи заявки.
  • Готовность арендовать жилье не менее чем на 12 месяцев.
  • Наличие минимального дохода домохозяйства (от 3 000 до 4 500 злотых, в зависимости от воеводства).
  • Принадлежность к группе риска потери жилья.

Кроме того, участники могут получить дополнительное финансирование на депозит и частичную компенсацию арендной платы.

Фонд также помогает в адаптации, покрывая расходы на языковые курсы, профессиональное обучение или уход за детьми.

Программа направлена на то, чтобы предоставить украинцам стабильность и доступ к жилью в новой стране.

Напомним, что Эстонский совет по делам беженцев объявил о начале "зимней" помощи для украинцев.

Кроме того, украинские семьи, проживающие в арендованном жилье, а также лица со статусом ВПЛ, могут рассчитывать на получение субсидий для оплаты коммунальных услуг.

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