Украинские беженцы в Польше могут получить помощь на аренду жилья: как это сделать
Для украинских беженцев в Польше действует программа помощи на аренду жилья. Программа включает поддержку в поиске жилья, покрытие части расходов на агентские услуги, страхование и юридическую помощь при подписании договора аренды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Habibat.Pl.
"Крок Додому" - это специальная программа, направленная на поддержку украинцев, которые уехали от войны и испытывают трудности с арендой жилья в Польше.
Чтобы стать участником программы, необходимо соответствовать следующим критериям:
- Пересечение границы после 24 февраля 2022 года (подтверждено документально).
- Проживание на территории Польши на момент подачи заявки.
- Готовность арендовать жилье не менее чем на 12 месяцев.
- Наличие минимального дохода домохозяйства (от 3 000 до 4 500 злотых, в зависимости от воеводства).
- Принадлежность к группе риска потери жилья.
Кроме того, участники могут получить дополнительное финансирование на депозит и частичную компенсацию арендной платы.
Фонд также помогает в адаптации, покрывая расходы на языковые курсы, профессиональное обучение или уход за детьми.
Программа направлена на то, чтобы предоставить украинцам стабильность и доступ к жилью в новой стране.
Напомним, что Эстонский совет по делам беженцев объявил о начале "зимней" помощи для украинцев.
Кроме того, украинские семьи, проживающие в арендованном жилье, а также лица со статусом ВПЛ, могут рассчитывать на получение субсидий для оплаты коммунальных услуг.