Програма МВФ для України наразі не передбачає підвищення тарифів на електроенергію

Нова кредитна програма МВФ для України на 15,6 млрд доларів поки не передбачає підвищення тарифів на електроенергію.

Підвищення енергетичних тарифів

У програмі йдеться про необхідність підвищення енергетичних тарифів, але терміни не вказані.

"Положеннями цієї програми передбачено вдосконалення ринкових моделей у секторах електричної енергії та природного газу, а також поступовий перехід до ринкових цін та тарифів на другому етапі програми при одночасному наданні субсидій вразливим споживачам", - розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Джерела РБК-Україна, що мають відношення до підготовки програми, підтвердили, що питання щодо тарифів можуть порушене під час її подальших переглядів. При цьому Омельченко вважає, що цього навряд чи вдасться уникнути.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук зазначив, що МВФ, ймовірно, на даному етапі не захотів включати до меморандуму болючі питання, до яких належать тарифи, залишивши їх для вирішення на розсуд української влади.

М'які умови програми

Кредит МВФ оформлено як програму розширеного фінансування (EFF). Для фонду це перший випадок фінансування країни, яка перебуває у активній фазі війни. Тому процес дещо затягнувся.

Програма, зокрема, передбачає виконання 19 "структурних маяків" до червня 2024 року. Вони стосуються вони банківської сфери, антикорупційної системи та системи корпоративного управління. При цьому Ваврищук вважає, що "маяки" досить м'які, і проблеми з їхнім виконанням не мають виникнути.

"Очевидно, що до кінця 2023 року програму було виписано так, щоб мінімізувати невиконання будь-яких структурних маяків з боку України", - сказав він.

Експерт вважає, що, виходячи з програми, відмова від фіксованого курсу гривні поки не планується. В одному з "маяків" йдеться про необхідність підготувати тільки стратегію переходу до плаваючого курсу до червня.

Голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій також не знайшов проблемних "маяків". Так, умови щодо Нацбанку стандартні - слід тримати під контролем банки, не друкувати гроші для бюджету та розробити критерії переходу на гнучке курсоутворення.