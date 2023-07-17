Програма кредитування ТЕС і ТЕЦ дозволить залучити дешевші ресурси на відновлення, - Міненерго

За його словами, загальна вартість коштів, яка необхідна для відновлення енергетики від обстрілів складає приблизно $11 мільярдів.

"Ми дійсно дуже багато інфраструктури (енергетичної, - ред.) втратили. На цей рік ми оцінили рівень втрат і коштів, які необхідні для відновлення енергетики. Це безпосередньо кошти, які необхідні на відновлювальні роботи, закупівлю обладнання, матеріалів, проведення самих робіт. Зрозуміло, що це величезні кошти. Зрозуміло, що, на жаль, енергетичні компанії в Україні не мають вільних обігових коштів для того, щоб все це здійснити, тому наші міжнародні партнери допомагають", - розповів Сафаров.

Він також зазначив, що є декілька джерел коштів на відновлення. Перший - гуманітарний хаб, в який надходить допомога обладнання від 30 країн.

"Це більше ніж 8 тисяч тонн вантажів, які ми розподілили між більш ніж 115 енергетичними компаніями України незалежно від їх форми власності…, оскільки вони всі надають послуги українському бізнесу та українському населенню", - зазначив він.

Друге джерело - за ініціативи Міненерго та Єврокомісії створений фонд підтримки енергетики, з якого здійснюється закупівля необхідного обладнання.

Третє джерело на відновлення - допомога окремих країн з прямим фінансуванням, наприклад, Японії, США тощо.

Також, за словами Сафарова, є декілька ініціатив Уряду для відновлення, наприклад, кредитування для теплогенеруючих компаній. На його переконання, воно дозволить генеруючим компаніям отримати дешевші гроші для того, щоб закупити необхідне обладнання і ввести відповідні теплові блоки в опалювальний сезон.

Раніше заступник голови правління Ощадбанку Юрій Каціон, відповідальний за корпоративний бізнес розповів, що банк уже має близько п'яти заявок від великих електрогенерувальних компаній на отримання кредитів на відновлення за урядовою програмою "5-7-9%".

Про свої наміри отримати до 5 млрд грн кредиту за аналогом цієї програми також напередодні заявили й в тепловій генерації ДТЕК.