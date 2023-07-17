Программа кредитования ТЭС и ТЭЦ позволит привлечь более дешевые ресурсы на восстановление, - Минэнерго

По его словам, общая стоимость средств, которая необходима для возобновления энергетики от обстрелов, составляет примерно $11 миллиардов.

"Мы действительно очень много инфраструктуры (энергетической, - ред.) потеряли. На этот год мы оценили уровень потерь и средств, необходимых для восстановления энергетики. Это непосредственно средства, необходимые на восстановительные работы, закупку оборудования, материалов, проведение самих работ. Понятно, что это огромные средства. Понятно, что, к сожалению, у энергетических компаний в Украине нет свободных оборотных средств для того, чтобы все это осуществить, поэтому наши международные партнеры помогают", - рассказал Сафаров.

Он также отметил, что есть несколько источников средств на восстановление. Первый – гуманитарный хаб, в который поступает помощь оборудования от 30 стран.

"Это более 8 тысяч тонн грузов, которые мы распределили между более чем 115 энергетическими компаниями Украины независимо от их формы собственности…, поскольку они все оказывают услуги украинскому бизнесу и украинскому населению", - отметил он.

Второй источник – по инициативе Минэнерго и Еврокомиссии создан фонд поддержки энергетики, из которого осуществляется закупка необходимого оборудования.

Третий источник для восстановления - помощь отдельных стран с прямым финансированием, например, Японии, США и т.д.

Также, по словам Сафарова, есть несколько инициатив правительства по возобновлению, например, кредитование для теплогенерирующих компаний. По его убеждению, оно позволит генерирующим компаниям получить более дешевые деньги для того, чтобы закупить необходимое оборудование и ввести соответствующие тепловые блоки в отопительный сезон.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Юрий Кацион, ответственный за корпоративный бизнес, рассказал, что банк уже имеет около пяти заявок от крупных электрогенерирующих компаний на получение кредитов на восстановление по правительственной программе "5-7-9%".

О своих намерениях получить до 5 млрд грн кредита по аналогу этой программы также накануне заявили и в тепловой генерации ДТЭК.