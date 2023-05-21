Програма "єВідновлення": що робити, якщо житло у "Дії" не відображається

Завдяки державній програмі "єВідновлення" українці можуть отримати кошти на ремонт пошкодженої внаслідок війни домівки. Втім, у деяких громадян їхнє житло на порталі не відображається. Це унеможливлює подачу заяви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Перший спосіб

Звернутися до державного реєстратора при органі місцевого самоврядування у вашій громаді. Він внесе дані в реєстр. За їх відсутності в реєстрі чи архівах направить запит до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) для підтвердження права власності.

Другий спосіб

Якщо право на нерухоме майно виникло до 2013 року, подати заяву на його державну реєстрацію також можна у Дії. Для цього на порталі необхідно обрати послугу "Державна реєстрація прав на нерухоме майно" і "Подати заяву".

Докладніше про документи, які потрібно зібрати, та алгоритм дій для подачі заяви роз’яснено за посиланням.