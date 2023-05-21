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Программа "єВідновлення": что делать, если жилье в "Дії" не отображается

Новина українською →
Украина, Воскресенье 21 мая 2023 17:33
Программа "єВідновлення": что делать, если жилье в "Дії" не отображается Фото: "Дія" (diia.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Благодаря государственной программе "єВідновлення" украинцы могут получить средства на ремонт поврежденного в результате войны дома. Впрочем, у некоторых граждан их жилье на портале не отображается. Это делает невозможным подачу заявления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Первый способ

Обратиться к государственному регистратору при органе местного самоуправления в вашем сообществе. Он внесет данные в реестр. При отсутствии в реестре или архивах направит запрос в Бюро технической инвентаризации (БТИ) для подтверждения права собственности.

Второй способ

Если право на недвижимое имущество возникло до 2013 года, подать заявление на его государственную регистрацию можно в Действии. Для этого на портале необходимо выбрать услугу "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество" и "Подать заявление".

Подробнее о документах, которые нужно собрать, и алгоритме действий подачи заявления разъяснено по ссылке.

Напомним, что механизм получения помощи на ремонт поврежденного имущества в рамках программы "єВідновлення" является прозрачным, а сам перечень разрушений оцифрован в соответствии с постановлением Кабинета министров.

Владельцам поврежденного жилья, прежде всего, нужно подать информационное сообщение об имуществе, если они еще этого не сделали. Это можно сделать на портале или в приложении "Дія", а также через ЦПАУ или нотариус. Если о повреждениях сообщалось ранее, делать это не нужно.

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