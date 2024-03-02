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Програма "єВідновлення": у Мінінфраструктури відповіли на найпопулярніші питання

Фото: у Мінінфраструктури відповіли на найпопулярніші питання щодо "єВідновлення" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні продовжує працювати програма "єВідновлення", в рамках якої українці можуть отримати гроші за пошкоджене внаслідок війни майно. Влада відповіла на найбільш популярні питання.

Про це заявив віце-прем'єр з відновлення України Олександр Кубраков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Як дізнатись, у якому магазині можна витратити отримані гроші?

Кошти з картки "єВідновлення" можна витрачати лише у тих магазинах, які офіційно приєдналися до програми. Список учасників можна дізнатись за посиланням.

Станом на сьогодні по всій країні понад 4,3 тисячі точок, де можна придбати товари та послуги, щоб відновити житло.

Як подати заявку, якщо у співвласника немає програми "Дія"?

Подати заявку на отримання коштів у рамках "єВідновлення" можна і без "Дії" на мобільному телефоні. Для цього необхідно звернутися до ЦНАП або до нотаріуса. Також заявку можна подати на порталі "Дія".

Чи потрібна присутність усіх співвласників під час візиту комісії?

Під час оцінки пошкоджень та заповнення чекліста представниками комісії місцевої ради обов'язково має бути присутнім лише той співвласник, який подавав заявку на виплати або його представник.

Що буде з грошима на карті "єВідновлення", які не були використані для ремонту?

Термін дії картки "єВідновлення" з виплат до 200 тисяч гривень - 12 місяців. При цьому для капітальних ремонтів, де виплати понад 200 тисяч гривень, - 18 місяців. Після цього картки автоматично закриваються, а кошти повертаються до бюджету.

Чи можна отримати гроші на відновлення, якщо було пошкоджено два об'єкти житла?

Грошову допомогу можна отримати для двох чи більше об'єктів житла. У такому разі необхідно подавати окремі заявки та відкривати окремі картки "єВідновлення".

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів, група Світового банку, Європейська комісія та Організація Об'єднаних Націй підрахували, що на швидке відновлення України потрібно 15 млрд доларів.

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