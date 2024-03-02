Программа "єВідновлення": в Мининфраструктуры ответили на самые популярные вопросы

Как узнать, в каком магазине можно потратить полученные деньги?

Средства с карточки "єВідновлення" можно тратить только в тех магазинах, которые официально присоединились к программе. Список участников можно узнать по ссылке.

По состоянию на сейчас по всей стране более 4,3 тысяч точек, где можно приобрести товары и услуги, чтобы восстановить жилье.

Как подать заявку, если у совладельца нет приложения "Дія"?

Подать заявку на получение средств в рамках "єВідновлення" можно и без "Дії" на мобильном телефоне. Для этого необходимо обратится ЦНАП или к нотариусу. Также заявку можно подать на портале "Дія".

Необходимо ли присутствие всех совладельцев во время визита комиссии?

Во время оценки повреждений и заполнения чеклиста представителями комиссии местного совета обязательно должен присутствовать только тот совладелец, который подавал заявку на выплаты или его представитель.

Что будет с деньгами на карте "єВідновлення”, которые не были использованы для ремонта?

Срок действия карты "єВідновлення" по выплатах до 200 тысяч гривен - 12 месяцев. При этом для капитальных ремонтов, где выплаты более 200 тысяч гривен, - 18 месяцев. После этого карты автоматически закрываются, а средства возвращаются в бюджет.

Можно ли получить деньги на восстановление, если были повреждены два объекта жилья?

Денежную помощь можно получить для двух или более объектов жилья. В таком случае необходимо подавать отдельные заявки и открывать отдельные карты "єВідновлення".

Напомним, ранее Кабинет министров, группа Всемирного банка, Европейская комиссия и Организация Объединенных Наций подсчитали, что на быстрое восстановление Украины необходимо 15 млрд долларов.