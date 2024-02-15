На швидке відновлення України необхідно 15 млрд доларів, - звіт
Кабінет міністрів, Група Світового банку, Європейська Комісія та Організація Об'єднаних Націй презентували звіт "Третя швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України" (RDNA3). Згідно з документом, на швидке відновлення країни необхідно 15 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України та звіт RDNA3.
"Звіт є аналітичною основою для підтримки швидкого відновлення та довгострокової реконструкції України внаслідок широкомасштабного вторгнення Росії. Оцінки, верифіковані партнерами, допоможуть консолідувати додаткові кошти на відбудову, у тому числі від міжнародних партнерів в межах Координаційної платформи донорів України", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
У звіті представлені висновки щодо втрат України від війни Росії у період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року. Він надає оцінку коротко-, середньо й довгостроковим потребам країни у реконструкції та відновленні.
Зазначається, що станом на 31 грудня 2023 року потреби у відбудові та відновленні протягом 10 років становитимуть майже 486 млрд доларів. Прямі збитки сягнули майже 152 млрд доларів.
Ці потреби включають критичні заходи для швидкого відновлення, а також середньострокове відновлення за принципом "build back better".
Потреба на швидке відновлення - 15 млрд доларів, з яких 5,5 млрд доларів США вже забезпечено за рахунок державного бюджету та підтримки донорів. Таким чином, Україні необхідно ще 9,5 млрд доларів для фінансування пріоритетного відновлення.
Оцінки втрат
Нагадаємо, у березні 2023 року Світовий банк оцінив потреби України у відновленні через російське вторгнення в 411 млрд доларів. Сума зросла порівняно з оцінкою 349 млрд доларів, опублікованою у вересні 2022 року.
При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що потреби у 411 млрд доларів не включають дані про втрати на тимчасово окупованих територіях.
А сьогодні, 15 лютого, стало відомо, що Світовий банк, Європейська комісія та ООН збільшили свої оцінки загальної вартості реконструкції та відновлення України до 486 млрд доларів протягом наступного десятиліття.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.