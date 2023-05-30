Програма "єВідновлення". Кабмін змінив умови подачі заявки для частини громадян

"Ми продовжуємо програму допомоги на ремонт пошкодженого майна "єВідновлення". На сьогодні вже подано понад 15 000 заяв, регіони активно створюють комісії та розглядають заяви від власників пошкоджених об’єктів нерухомості. Тому сьогодні допрацьовуємо деталі, аби програма діяла максимально ефективно та зрозуміло для наших громадян", - розповів Шмигаль.

Він зауважив, що відтепер заявку для отримання коштів на ремонтні роботи зможуть подати й ті, у кого немає "Дії" або смартфона. Для цього необхідно звернутися в ЦНАП або до органу соцзахисту у своїй громаді. Там вам допоможуть заповнити заявку.

"Ми деталізуємо питання щодо оскарження дій чи бездіяльності комісій, які, власне, займаються обстеженням пошкодженого майна. Також для консультацій по програмі "єВідновлення" можна буде звернутися на урядову гарячу лінію за номером 15-45", - сказав прем'єр.

Програма "єВідновлення"

Українська влада запустила програму, у рамках якої жителі країни можуть отримати виплати до 200 тисяч гривень у разі, якщо їхнє житло пошкоджено внаслідок російської війни. Заявки на отримання коштів можна подати у "Дії".

Нещодавно українці зіштовхнулися з проблемою, за якої їхнє житло у "Дії" не відображалося, через що вони не могли подати заявку на виплати. У Мінреінтеграції назвали два способи вирішення проблеми.