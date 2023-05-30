Программа "єВідновлення". Кабмин изменил условия подачи заявки для части граждан

"Мы продолжаем программу помощи на ремонт поврежденного имущества "єВідновлення". На сегодняшний день уже подано более 15 000 заявлений, регионы активно создают комиссии и рассматривают заявления от владельцев поврежденных объектов недвижимости. Поэтому сегодня дорабатываем детали, чтобы программа действовала максимально эффективно и понятно для наших граждан ", – рассказал Шмигаль.

Он отметил, что теперь заявку для получения средств на ремонтные работы смогут подать и те, у кого нет "Дія" или смартфона. Для этого необходимо обратиться в ЦНАП или орган соцзащиты в своем обществе. Там вам поможет заполнить заявку.

"Мы детализируем вопрос об обжаловании действий или бездействии комиссий, которые, собственно, занимаются обследованием поврежденного имущества. Также для консультаций по программе "єВідновлення" можно будет обратиться на правительственную горячую линию по номеру 15-45", - сказал премьер.

Программа "єВідновлення"

Украинские власти запустили программу, в рамках которой жители страны могут получить выплаты до 200 тысяч гривен в случае, если их жилье повреждено в результате российской войны. Заявки на получение средств можно подать в Действии.

Недавно украинцы столкнулись с проблемой, из-за которой их жилье в "Дії" не отражалось, из-за чего они не могли подать заявку на выплаты. В Минреинтеграции назвали два способа решения проблемы.