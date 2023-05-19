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Програма "єВідновлення". Кабмін виділив перші кошти для компенсацій, - Шмигаль

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П'ятниця 19 травня 2023 16:34
Програма "єВідновлення". Кабмін виділив перші кошти для компенсацій, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (kmu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Український уряд виділив перші кошти, які спрямують на компенсації за пошкоджене житло українців у рамках програми "єВідновлення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

Глава уряду нагадав, що в Україні вже більше тижня працює програма "єВідновлення", в рамках якої українцям виплачують кошти на ремонт житла, пошкодженого під час війни.

Шмигаль нагадав, що програма цифровізована - заявки українці можуть подавати за допомогою порталу "Дія". В Україні подали вже майже 11,7 тисячі заявок, найбільше - мешканці Харківської, Київської та Миколаївської областей.

"Уряд уже виділив перші ресурси на виконання цієї програми - 4,4 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", - розповів прем'єр.

Він уточнив, що всього у Фонді зібрали близько 62 мільярдів гривень. Майже половина - це вилучені кошти росіян. Гроші з Фонду переважно спрямовують на ремонт житла, критичної інфраструктури та пілотні проекти відновлення.

Програма "єВідновлення"

У рамках програми, яку запустила українська влада, жителі країни можуть отримати виплати до 200 тисяч гривень у разі, якщо їхнє житло пошкоджено внаслідок російської війни. Заявки на отримання коштів можна подати у "Дії".

Нещодавно українці зіштовхнулися з проблемою, за якої їхнє житло у "Дії" не відображалося, через що вони не могли подати заявку на виплати. У Мінреінтеграції назвали два способи вирішення проблеми.

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