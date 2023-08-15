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Програма "єВідновлення": у громадах почали працювати комісії щодо зруйнованого житла

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Україна, Вівторок 15 серпня 2023 16:13
Програма "єВідновлення": у громадах почали працювати комісії щодо зруйнованого житла Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні сьогодні, 15 серпня, стартував другий етап програми "єВідновлення", який стосується цілком зруйнованого житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

"Ми запустили другий етап програми "єВідновлення". Мова йде про компенсацію за цілком зруйноване житло. Українці через "Дію" вже подали 1400 відповідних заяв на відшкодування", - йдеться у заяві.

За його словами, відсьогодні в громадах починають працювати відповідні комісії, які власне розглядають питання щодо компенсації за таке зруйноване житло.

"Очікуємо, що місцева влада оперативно розглядатиме заяви", - додав глава уряду.

Компенсації для ремонту житла

Шмигаль розповів, що одночасно 36 тисяч громадян звернулися за компенсаціями для ремонту свого пошкодженого житла. 7 тисяч людей вже отримали кошти для таких ремонтів та відбудови власної оселі.

Уряд виділив всі необхідні ресурси для виплати відшкодувань, тепер швидкість отримання коштів залежить від ефективності місцевої влади, від ефективності громад.

"єВідновлення"

10 травня в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої українцям будуть виплачувати гроші за пошкоджене та зруйноване житло.

На першому етапі Кабмін буде виплачувати гроші тим громадянам, яким потрібний косметичний ремонт житла. Проте уряд вже почав розширювати програму.

РБК-Україна розповідало, як подати заявку та отримати виплати за пошкоджене житло.

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