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Программа "еВідновлення": в громадах начали работать комиссии по разрушенному жилью

Новина українською →
Украина, Вторник 15 августа 2023 16:13
Программа "еВідновлення": в громадах начали работать комиссии по разрушенному жилью Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине сегодня, 15 августа, стартовал второй этап программы "еВідновлення", который касается полностью разрушенного жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

"Мы запустили второй этап программы "еВідновлення". Речь идет о компенсации за полностью разрушенное жилье. Украинцы через "Дію" уже подали 1400 соответствующих заявлений на возмещение", - говорится в заявлении.

По его словам, с сегодняшнего дня в общинах начинают работать соответствующие комиссии, которые собственно рассматривают вопрос о компенсации за такое разрушенное жилье.

"Ожидаем, что местные власти оперативно будут рассматривать заявления", - добавил глава правительства.

Компенсации для ремонта жилья

Шмыгаль рассказал, что одновременно 36 тысяч граждан обратились за компенсациями для ремонта своего поврежденного жилья. 7 тысяч человек уже получили средства для таких ремонтов и восстановления собственного дома.

Правительство выделило все необходимые ресурсы для выплаты возмещений, теперь скорость получения средств зависит от эффективности местных властей, от эффективности общин.

"еВідновлення"

10 мая в Украине стартовала программа "еВідновлення", в рамках которой украинцам будут выплачивать деньги за поврежденное и разрушенное жилье.

На первом этапе Кабмин будет выплачивать деньги тем гражданам, которые нуждаются в косметическом ремонте жилья. Однако правительство уже начало расширять программу.

РБК-Украина рассказывало, как подать заявку и получить выплаты за поврежденное жилье.

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