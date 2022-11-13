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Програма доступної іпотеки "єОселя": вже подано 15 тисяч заявок на кредит

Фото: доступний іпотечний кредит можна отримати через програму "єОселя" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Програмою доступного кредитування "єОселя" з моменту запуску з 1 жовтня активно користуються громадяни, і вже подано 15 тисяч заявок на отримання пільгових кредитів, з якими вже працюють банки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретарrb "Української фінансової житлової компанії" Анжеліки Іванової в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Вона зазначила, оскільки програма зараз працює у тестовому режимі, час розгляду заявок може бути довшим, ніж 3 дні - як зазначено на сайті.

Банківські установи "підганяють" технічні можливості своїх систем, щоб оперативніше отримувати документи від заявників та комунікувати з ними. Терміни надання відповіді у кожній фінустанові - свої.

Також вона розповіла, що вже є кілька десятків позитивних рішень про видачу пільгових іпотечних кредитів.

"Точну кількість кредитів, які держава може профінансувати громадянам до кінця року, називати рано", - каже представниця "Укрфінжитло", пояснюючи це війною та режимом воєнного стану.

Державна програма "єОселя" дозволяє придбати житло за пільговими відсотковими ставками.

На першому етапі взяти кредит на житло під 3% можуть військові за контрактом, захисники України, силовики та члени їхніх сімей, медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.

Наступним етапом з січня 2023 року планується розширення програми для інших категорій. Їм буде доступний кредит під 7%. З повним переліком можна ознайомитись за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно для отримання іпотечного кредиту за держпрограмою кредитування "єОселя".

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