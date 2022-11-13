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Программа доступной ипотеки "єОселя": уже подано 15 тысяч заявок на кредит

Фото: доступный ипотечный кредит можно получить через программу "єОселя" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Программой доступного кредитования "єОселя" с момента запуска с 1 октября активно пользуются граждане, и уже было подано 15 тысяч заявок на получение льготных кредитов, с которыми уже работают банки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря "Украинской финансовой жилищной компании" Анжелики Ивановой в эфире телемарафона "Єдині новини".

Она отметила, так как программа сейчас работает в тестовом режиме, время рассмотрения заявок может быть дольше, чем 3 дня - как указано на сайте.

Банковские учреждения "подгоняют" технические возможности своих систем, чтобы оперативнее получать документы от заявителей и коммуницировать с ними. Сроки предоставления ответа в каждом финучреждении - свои.

Также она рассказала, уже есть несколько десятков положительных решений о выдаче льготных ипотечных кредитов.

"Точное количество кредитов, которые государство может профинансировать гражданам до конца года, называть рано", - говорит представитель "Укрфинжилья", объясняя это войной и режимом военного положения.

Государственная программа "єОселя" позволяет приобрести жилье по льготным процентным ставкам.

На первом этапе взять кредит на жилье под 3% могут военные по контракту, защитники Украины, силовики и члены их семей, медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах.

Следующим этапом, с января 2023 года, планируется расширение программы для других категорий. Им будет доступен кредит под 7%. С полным перечнем можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно для получения ипотечного кредита по госпрограмме кредитования "єОселя".

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