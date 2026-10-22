Програма "БезВагань" залучила понад 1000 кандидатів з України та Європи: що відомо про проєкт

Програма "БезВагань" допомагає фахівцям із різним досвідом відкривати нові кар’єрні можливості, застосовувати знання на практиці та зрозуміти роботу великої компанії.

Заявки, популярні напрями та очікування

За період набору програма "БезВагань" отримала понад 1000 заявок від студентів, фахівців, які прагнуть змінити професію, та досвідчених спеціалістів з України та Європи. Найбільший інтерес викликали напрями HR&PR, Big Data, Cybersecurity та Business Analysis.

Серед головних очікувань кандидатів – можливість професійного розвитку, практичний досвід, менторська підтримка та перспектива побудувати кар’єру у великій компанії.

Як зазначила начальниця департаменту з залучення та розвитку талантів Світлана Куземко, для компанії важливо, щоб програма "БезВагань" була не просто можливістю отримати перший досвід або змінити професійний напрям, а й реальним стартом для подальшої кар’єри. Учасники працюють над бізнес-завданнями, навчаються в колег і отримують підтримку менторів.

"Для бізнесу це можливість залучати нові таланти, перевіряти їхні навички в реальних робочих умовах і знаходити фахівців, які можуть у майбутньому посилити команду. Щороку результати програми показують, що такий формат дає змогу вдало поєднати професійний розвиток фахівців із потребами бізнесу", - розповіла Куземко.

Участь у програмі дає змогу працювати над реальними бізнес-завданнями, розвивати професійні навички та взаємодіяти з досвідченими фахівцями. Водночас компанія отримує можливість залучати таланти з різним досвідом, які готові навчатися, ділитися ідеями та розвиватися разом із командою.

Відгуки учасників програми

Катерина Дем’яненко, молодша фахівчиня відділу зі зв’язків та репутації:

"Я хотіла потрапити в класну команду, здобути практичні навички та розвиватися як спеціаліст. Усі мої очікування справдилися. Дуже радію, що тепер працюю з такими чудовими колегами. У "Київстар" мені довіряють реальні завдання, дають можливість пробувати нове, навчатися на практиці та поступово ставати впевненішою у своїх професійних навичках. Усі готові допомогти, поділитися досвідом і підказати, якщо виникають запитання"

Ольга Нестеренко, молодша фахівчиня департаменту із залучення та розвитку талантів:

"Мені завжди бракувало відчуття цінності кожної людини в компанії. Хотілося опинитися "по той бік" і робити щось, що допомагало б співробітникам усвідомлювати власну важливість, почуватися в безпеці та мати можливості для особистого й кар'єрного розвитку. Коли я дізналась, що пройшла відбір на програму, я була неймовірно щаслива, адже за цим результатом стояв довгий, непростий і дуже усвідомлений шлях. А отримати можливість розпочати його саме в "Київстар" та навчатися нової для себе сфери в найкращих - це, на мою думку, справжній успіх"

Умови та статистика працевлаштування

Учасники оформлюються до колективу за договором на один рік. Упродовж перших трьох місяців роботи їх супроводжує ментор – досвідчений співробітник, який перед цим пройшов відповідне навчання.

Впродовж всієї дії проєкту учасникам гарантована підтримка колективу. За наявності вакансій та якщо новачки гарно зарекомендують себе, вони мають можливість отримати запрошення долучитись до колективу на постійній основі.

Усього з 2023 по 2025 рік учасниками програми стали 83 спеціалісти, 58 випускників із попередніх наборів проєкту отримали запрошення на постійну роботу.

Програма "БезВагань" продовжує відкривати можливості для тих, хто прагне професійних змін і готовий зробити наступний крок у кар’єрі.