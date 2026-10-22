Программа "БезВагань" привлекла более 1000 кандидатов из Украины и Европы: что известно о проекте

Программа "БезВагань" помогает специалистам с разным опытом открывать новые карьерные возможности, применять знания на практике и понять работу крупной компании.

Заявки, популярные направления и ожидания

За период набора программа "БезВагань" получила более 1000 заявок от студентов, специалистов, которые хотят сменить профессию, и опытных специалистов из Украины и Европы. Наибольший интерес вызвали направления HR&PR, Big Data, Cybersecurity и Business Analysis.

Среди главных ожиданий кандидатов - возможность профессионального развития, практический опыт, менторская поддержка и перспектива построить карьеру в большой компании.

Как отметила начальница департамента по привлечению и развитию талантов Светлана Куземко, для компании важно, чтобы программа "БезВагань" была не просто возможностью получить первый опыт или изменить профессиональное направление, но и реальным стартом для дальнейшей карьеры. Участники работают над бизнес-задачами, учатся у коллег и получают поддержку менторов.

"Для бизнеса это возможность привлекать новые таланты, проверять их навыки в реальных рабочих условиях и находить специалистов, которые могут в будущем усилить команду. Ежегодно результаты программы показывают, что такой формат позволяет удачно совместить профессиональное развитие специалистов с потребностями бизнеса", - рассказала Куземко.

Участие в программе позволяет работать над реальными задачами, развивать профессиональные навыки и взаимодействовать с опытными специалистами. В то же время, компания получает возможность привлекать таланты с разным опытом, которые готовы учиться, делиться идеями и развиваться вместе с командой.

Отзывы участников программы

Екатерина Демьяненко, младший специалист отдела по связям и репутации:

"Я хотела попасть в классную команду, получить практические навыки и развиваться как специалист. Все мои ожидания сбылись. Очень радуюсь, что теперь работаю с такими замечательными коллегами. В "Киевстар" мне доверяют реальные задачи, дают возможность пробовать новое, учиться на практике и постепенно становиться увереннее в своих профессиональных навыках. Все готовы помочь, поделиться опытом и подсказать, если возникают вопросы"

Ольга Нестеренко, младший специалист департамента по привлечению и развитию талантов:

"Мне всегда не хватало ощущения ценности каждого человека в компании. Хотелось оказаться "по ту сторону" и делать что-то, что помогало бы сотрудникам осознавать собственную важность, чувствовать себя в безопасности и иметь возможности для личного и карьерного развития. Когда я узнала, что прошла отбор на программу, я была невероятно очень счастлива, ведь за этим результатом стоял долгий, непростой и очень осознанный путь. А получить возможность начать его именно в "Киевстар" и учить новую для себя сферу у лучших - это, по моему мнению, настоящий успех"

Условия и статистика трудоустройства

Участники оформляются в коллектив по договору на год. В течение первых трех месяцев работы их сопровождает ментор – опытный сотрудник, перед этим прошедший соответствующее обучение.

В течение всего действия проекта участникам гарантирована поддержка коллектива. При наличии вакансий и если новички хорошо зарекомендуют себя, они могут получить приглашение присоединиться к коллективу на постоянной основе.

Всего с 2023 по 2025 год участниками программы стали 83 специалиста, 58 выпускников из предыдущих наборов проекта получили приглашение на постоянную работу.

Программа "БезВагань" продолжает открывать возможности для тех, кто стремится к профессиональным изменениям и готов сделать следующий шаг в карьере.