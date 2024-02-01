Програма на 50 млрд євро для України. З'явився повний текст рішення саміту ЄС

У документі йдеться про те, що Рада досягла згоди щодо перегляду багаторічної фінансової програми 2021-2027 рр, із виділенням коштів для підтримки України (MFF).

У оприлюднених висновках пункти 1-7 із загальної кількості 39 присвячені програмі фіндопомоги для України від блоку

Підтримка України

1. Європейська Рада наголошує на необхідності забезпечити разом з партнерами стабільну, передбачувану та сталу фінансову підтримку України на період 2024-2027 років. Сприяти відновленню, реконструкції та модернізації країни, сприяти соціальній згуртованості та прогресивної інтеграції в ЄС, з огляду на можливе майбутнє членство в Союзі, буде створено Інструмент для України на період 2024-2027 років

2. На період 2024-2027 рр. сума загальних ресурсів, наданих за допомогою Механізму, не перевищуватиме 50 мільярдів євро, з яких:

33 мільярди євро у вигляді позик, гарантованих продовженням до 2027 року існуючої бюджетної гарантії Союзу, понад ліміти, для фінансової допомоги Україні, доступної до кінця 2027 року. 17 мільярдів євро у формі безповоротної підтримки в рамках нового тематичного інструменту "Український резерв", створеного понад межі MFF на 2021-2027 роки. Потенційні доходи можуть бути отримані відповідно до відповідних правових актів Союзу щодо використання надзвичайні доходи, що утримуються приватними особами, що походять безпосередньо від знерухомлених активів Центрального банку Росії.

3. Щоб оптимізувати використання наявних сум, невикористані асигнування на взяття зобов'язань і платежі за цим інструментом будуть автоматично перенесені на наступний рік. Частина річної суми, що випливає з попереднього року, буде використана спочатку.

4. Європейська Рада наголошує на необхідності посилення відповідальності України за зусилля з відновлення та реконструкції за допомогою Плану, який має підготувати український уряд, який викладе порядок денний реформ та інвестицій в Україні на її шляху до вступу в ЄС. Ще до ухвалення Плану настійно заохочуватиметься найширша участь донорів за межами Європейського Союзу в загальних зусиллях із відновлення та реконструкції України.

5. Передумовою для підтримки України в рамках Механізму є те, що Україна продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійний парламент системи, верховенства права, а також гарантувати дотримання прав людини, включаючи права осіб, які належать до меншин. Під час впровадження Механізму Комісія та Україна вживають усіх належних заходів для захисту фінансових інтересів Союзу, зокрема щодо запобігання, виявлення та виправлення шахрайства, корупції, конфлікту інтересів і порушень.

6. Рада відіграватиме ключову роль в управлінні Фондом в Україні. У цьому сенсі імплементаційне рішення Ради ухвалюється кваліфікованою більшістю для ухвалення та внесення змін до Плану щодо України, а також для затвердження та призупинення виплат на основі відповідних оцінок і пропозицій Комісії.

7. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо реалізації Механізму з метою надання вказівок. У разі потреби через два роки Європейська Рада запропонує Комісії внести пропозицію для перегляду в контексті нової MFF.

Рішення саміту ЄС щодо допомоги для України

Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого, на саміті лідерів Європейського союзу одностайним рішенням було схвалено виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Зокрема стали відомі умови за яких вдалось розблокувати допомогу для нашої країни.

Детальніше про рішення на саміті ЄС щодо 50 млрд євро для України - читайте в матеріалі РБК-Україна.