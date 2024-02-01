Программа на 50 млрд евро для Украины. Появился полный текст решения саммита ЕС

В документе говорится, что Рада достигла согласия по пересмотру многолетней финансовой программы 2021-2027 гг., с выделением средств для поддержки Украины (MFF).

В обнародованных выводах пункты 1-7 из общего количества 39 посвящены программе финпомощи для Украины от блока

Поддержка Украины

1. Европейский Совет подчеркивает необходимость обеспечить вместе с партнерами стабильную, предполагаемую и устойчивую финансовую поддержку Украины на период 2024-2027 годов. Содействовать восстановлению, реконструкции и модернизации страны, содействовать социальной сплоченности и прогрессивной интеграции в ЕС, учитывая возможное будущее членство в Союзе, будет создан Инструмент для Украины на период 2024-2027 годов

2. На период 2024-2027 гг. сумма общих ресурсов, предоставленных с помощью Механизма, не будет превышать 50 миллиардов евро, из которых:

33 миллиарда евро в виде ссуд, гарантированных продлением до 2027 года существующей бюджетной гарантии Союза, сверх лимитов, для финансовой помощи Украине, доступной до конца 2027 года. 17 миллиардов евро в форме безвозвратной поддержки в рамках нового тематического инструмента "Украинский резерв", созданного сверх границ MFF на 2021-2027 годы. Потенциальные доходы могут быть получены в соответствии с соответствующими правовыми актами Союза по использованию чрезвычайных доходов, удерживаемых частными лицами, происходящими непосредственно от обездвиженных активов Центрального банка России.

3. Чтобы оптимизировать использование наличных сумм, неиспользованные ассигнования на взятие обязательств и платежи по этому инструменту будут автоматически перенесены на следующий год. Часть годовой суммы, вытекающей из предыдущего года, будет использована вначале.

4. Европейский Совет отмечает необходимость усиления ответственности Украины за усилия по восстановлению и реконструкции с помощью Плана, который должно подготовить украинское правительство, которое изложит повестку дня реформ и инвестиций в Украине на ее пути к вступлению в ЕС. Еще до принятия Плана будет настоятельно поощряться широчайшее участие доноров за пределами Европейского Союза в общих усилиях по восстановлению и реконструкции Украины.

5. Предпосылкой для поддержки Украины в рамках Механизма является то, что Украина продолжает поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийный парламент системы, верховенство права, а также гарантировать соблюдение прав человека, включая права меньшинств. При внедрении Механизма Комиссия и Украина принимают все необходимые меры для защиты финансовых интересов Союза, в том числе по предотвращению, выявлению и исправлению мошенничества, коррупции, конфликту интересов и нарушений.

6. Совет будет играть ключевую роль в управлении Фондом в Украине. В этом смысле имплементационное решение Совета принимается квалифицированным большинством для принятия и внесения изменений в План по Украине, а также для утверждения и приостановки выплат на основе соответствующих оценок и предложений Комиссии.

7. На основе ежегодного отчета Комиссии о реализации Механизма для Украины Европейский Совет будет ежегодно проводить дебаты по реализации Механизма с целью предоставления указаний. В случае необходимости через два года Европейский Совет предлагает Комиссии внести предложение для пересмотра в контексте новой MFF.

Решение саммита ЕС о помощи для Украины

Напомним, сегодня, 1 февраля, на саммите лидеров Европейского союза единодушным решением было принято выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

В частности, стали известны условия, при которых удалось разблокировать помощь для нашей страны.

Подробнее о решении на саммите ЕС относительно 50 млрд евро для Украины - читайте в материале РБК-Украина.