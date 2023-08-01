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Програма 5-7-9% має допомогти у відновленні енергетики, - міністр

Фото: Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Кабінет міністрів прийняв ряд рішень, які необхідні для покращення фінансової ситуації в енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка.

За його словами, перегляд тарифу на електроенергії для населення допомогло для проведення ремонтної кампанії, оскільки це потребує коштів. Однак він додав, що наразі фінансова ситуація на енергоринку продовжує бути складною.

Водночас міністр наголосив, що влада приймає рішення, які мають покращити ситуацію.

"Сьогодні в принципі цілий ряд рішень. Ми, як уряд, приймали рішення, зокрема, можливість залучення програма 5-7-9 під фінансування енергетики", - сказав Галущенко.

Він наголосив, що отримання кредитного ресурсу займає час, але міністерство намагається пришвидшити цей процес.

Водночас іншим рішенням для покращення ситуації в енергетиці був перегляд цінових обмежень на енергоринку.

"Тобто сьогодні цілий набір рішень, які допомагають, по факту, отримувати кошти, які йдуть на відновлення", - підсумував міністр.

Раніше Міненерго звернулося до Нацбанку, щоб пришвидшити видавання кредитів на відновлення ТЕС і ТЕЦ.

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Герман Галущенко