Программа 5-7-9% должна помочь в восстановлении энергетики, - министр

По его словам, пересмотр тарифа на электроэнергии для населения помог для проведения ремонтной кампании, поскольку это требует средств. Однако он добавил, что финансовая ситуация на энергорынке продолжает быть сложной.

В то же время министр подчеркнул, что власти принимают решения, которые должны улучшить ситуацию.

"Сегодня в принципе целый ряд решений. Мы, как правительство, принимали решения, в частности, возможность привлечения программы 5-7-9 под финансирование энергетики", - сказал Галущенко.

Он подчеркнул, что получение кредитного ресурса занимает время, но министерство пытается ускорить этот процесс.

В то же время другим решением по улучшению ситуации в энергетике был пересмотр ценовых ограничений на энергорынке.

"То есть сегодня целый набор решений, помогающих, по факту, получать средства, идущие на восстановление", - подытожил министр.

Ранее Минэнерго обратилось в Нацбанк, чтобы ускорить выдачу кредитов на возобновление ТЭС и ТЭЦ.