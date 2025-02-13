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Програє демократія: Кличко відреагував на санкції проти Порошенка

Четвер 13 лютого 2025 14:12
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Програє демократія: Кличко відреагував на санкції проти Порошенка Фото: Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Загострення політичної боротьби під час війни створює ризики для демократичних інституцій та б’є по інтересах держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар мера Києва Віталія Кличка після оприлюднення інформації про введення санкцій проти експрезидента України Петра Порошенка.

"Коли до боротьби з ворогом зовнішнім додається політична боротьба всередині країни, - програЄ демократія. І країна в цілому…", - заявив Віталій Кличко.

Як відомо, сьогодні, 13 лютого, Рада нацбезпеки та оборони офіційно запровадила санкції проти 5-го Президента України, народного депутата України Петра Порошенка. Про підстави в офіційних документах не повідомляється. Порошенко назвав це рішення "зачисткою політичного поля".

Напередодні Віталій Кличко, виступаючи на форумі "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення", заявив, що в країні спостерігаються тривожні процеси, спрямовані на централізацію влади. І застеріг від згортання демократичних перетворень. Також Кличко заявляв про наступ на місцеве самоврядування.

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Віталий Кличко Петро Порошенко
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