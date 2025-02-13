Програє демократія: Кличко відреагував на санкції проти Порошенка

Загострення політичної боротьби під час війни створює ризики для демократичних інституцій та б’є по інтересах держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар мера Києва Віталія Кличка після оприлюднення інформації про введення санкцій проти експрезидента України Петра Порошенка.

"Коли до боротьби з ворогом зовнішнім додається політична боротьба всередині країни, - програЄ демократія. І країна в цілому…", - заявив Віталій Кличко.

Як відомо, сьогодні, 13 лютого, Рада нацбезпеки та оборони офіційно запровадила санкції проти 5-го Президента України, народного депутата України Петра Порошенка. Про підстави в офіційних документах не повідомляється. Порошенко назвав це рішення "зачисткою політичного поля".

Напередодні Віталій Кличко, виступаючи на форумі "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення", заявив, що в країні спостерігаються тривожні процеси, спрямовані на централізацію влади. І застеріг від згортання демократичних перетворень. Також Кличко заявляв про наступ на місцеве самоврядування.