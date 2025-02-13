ua en ru
Чт, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Проигрывает демократия: Кличко отреагировал на санкции против Порошенко

Четверг 13 февраля 2025 14:12
UA EN RU
Проигрывает демократия: Кличко отреагировал на санкции против Порошенко Фото: Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Обострение политической борьбы во время войны создает риски для демократических институтов и бьет по интересам государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий мэра Киева Виталия Кличко после обнародования информации о введении санкций против экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Когда к борьбе с врагом внешним добавляется политическая борьба внутри страны, - проигрывает демократия. И страна в целом...", - заявил Виталий Кличко.

Как известно, сегодня, 13 февраля, Совет нацбезопасности и обороны официально ввел санкции против 5-го Президента Украины, народного депутата Украины Петра Порошенко. Об основаниях в официальных документах не сообщается. Порошенко назвал это решение "зачисткой политического поля".

Накануне Виталий Кличко, выступая на форуме "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления", заявил, что в стране наблюдаются тревожные процессы, направленные на централизацию власти. И предостерег от сворачивания демократических преобразований. Также Кличко заявлял о наступлении на местное самоуправление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко Петр Порошенко
NEWS
Европа в шоке? Как реагируют западные СМИ на заявления Трампа и его команды об Украине и Путине
Европа в шоке? Как реагируют западные СМИ на заявления Трампа и его команды об Украине и Путине
DAILY
Комбат 3-й ОШБр Олег Романов: Пехота вгрызлась зубами в землю, но насколько ее хватит?
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Комбат 3-й ОШБр Олег Романов: Пехота вгрызлась зубами в землю, но насколько ее хватит?